Punkte in Flensburg

Um den Punktestand im Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg kostenlos zu erfragen, können Autofahrer über das Internet einen Antrag stellen. Dafür brauchen sie aber einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion. Alternativ können sie den Antrag per Post schicken, entweder mit einer amtlich beglaubigten Unterschrift oder mit einer Kopie von Reisepass oder Personalausweis. Wer in der Nähe von Flensburg wohnt, kann auch zum Kraftfahrt-Bundesamt fahren und vor Ort die Auskunft beantragen. Hierfür ist ebenfalls ein gültiges Ausweisdokument nötig. Vorsicht: Mittlerweile gibt es Anbieter, die nichts mit dem KBA zu tun haben und diesen an sich kostenlosen Punkteauskunftsservice gegen Bezahlung anbieten.