Durchs Handy abgelenkt

11.03.2019 Tel Aviv. Von ihrem Smartphone abgelenkte "Smartphone-Zombies" sorgen für Unfälle. Die israelische Stadt Tel Aviv testet nun Lichtstreifen, um abgelenkte Fußgänger zu schützen.

In Tel Aviv sollen künftig spezielle Lichtstreifen Unfälle mit Fußgängern verhindern, die durch ihre Handys abgelenkt sind. Zeitgleich mit den herkömmlichen Ampeln leuchten die LED-Streifen grün oder rot, allerdings im Blickbereich der „Smartphone-Zombies“ - am Fußboden. So sollen Fußgänger, die auch beim Laufen aufs Telefon schauen, davon abgehalten werden, aus Versehen über rote Ampeln zu gehen.

Die Tel Aviver Stadtverwaltung will die Warnstreifen zunächst an einer Kreuzung gegenüber des Rathauses testen. Wenn das System funktioniert, könnte es auf die restliche Stadt ausgedehnt werden. Von ihrem Smartphone abgelenkte „Smartphone-Zombies“ oder „Smombies“ sind nicht nur im Start-up-Land Israel ein Problem geworden. Ähnliche Systeme wurden in den letzten Jahren unter anderem in Holland, Deutschland, Australien und Singapur installiert. (dpa)