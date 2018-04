Technofestival "Mayday" startet in Dortmund

30.04.2018 Dortmund. Heute startet in Dortmund mit der "Mayday" das größte Indoor-Festival für elektronische Musik in Deutschland. Bis zu 20 000 Raver werden in den Dortmunder Westfalenhallen in den Mai tanzen. Internationale Künstler wie das Hamburger Duo Moonbootica und Star-DJ Sven Väth legen bis in die Morgenstunden auf. Tickets gibt es einer Sprecherin zufolge noch an der Abendkasse.

"We stay different", lautet das Motto des Abends: ""Mayday"-Besucher waren immer speziell und sind es auch heute noch - das macht "Mayday" einzigartig", erklärte Veranstaltungsleiter Oliver Vordemvenne. Die "Mayday" vereint eine große Bandbreite elektronischer Musik von Techno über House bis hin zu Goa und Hardstyle.

In diesem Jahr erwartet der Veranstalter insgesamt 35 internationale Künstler auf 3 Bühnen bei der "Mutter aller Raves", das seit 1991 existiert. (dpa)