Technisches Denkmal aus Napoleons Zeit saniert

28.04.2017 Neuss. Ein Relikt aus der Zeit Napoleons wird heute in Neuss gefeiert: Eine Wasserkreuzung am seinerzeit begonnenen Nordkanal ist wiederhergestellt worden. Gut 200 Jahre nach dem Baubeginn hatte Neuss die Rekonstruktion der Wasserkreuzung "Epanchoir" beschlossen. Die 22 mal 45 Meter große Wasserfläche liegt am Rande der Innenstadt und ist ein Paradebeispiel für französische Ingenieurkunst. Heute ist es das größte technische Bodendenkmal am Niederrhein. Mehr als ein Drittel der Sanierungskosten von insgesamt 1,3 Millionen Euro wurden durch Spenden und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aufgebracht.

1804 erteilte Napoleon den Befehl, im damals französischen Neuss eine künstliche Wasserstraße vom Rhein bis zum Hafen im damals französischen Antwerpen zu bauen. 160 Kilometer lang sollte das Bauwerk werden. 1808 begannen die Arbeiten am "Grand Canal du Nord". Aber 1811 war es damit schon wieder vorbei, nachdem sich die politischen Rahmenbedingungen geändert hatten.

Das napoleonische Bauwerk im Kreuzungsbereich von Nordkanal und Obererft wurde dann teils überbaut, blieb aber im Kern erhalten. (dpa)