Technische Probleme bremsen neuen Holland-Zug aus

15.01.2018 Bad Bentheim/Bielefeld. Technische Probleme bremsen den neuen Regionalzug aus, der seit Sonntag von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ins holländische Hengelo pendelt. Die Umstellung vom deutschen auf das niederländische Stromsystem an der Grenze bereite Probleme, sagte Eurobahn-Sprecherin Danica Dorawa am Montag. Auch in den kommenden Tagen müssten Reisende sich auf Ersatzbusse und den Ausfall von Verbindungen gefasst machen. Mit dem Hersteller der fabrikneuen Bahnen wird an einer Lösung der Probleme gearbeitet. Dafür müsse die jeweilige Bahn aus dem Fahrplan genommen werden.

Der Zug fährt von Bielefeld über Osnabrück, Rheine und Bad Bentheim nach Hengelo und zurück. Die Züge sind mit dem niederländischen und deutschen Bahnstromsystem ausgerüstet, so dass anders als bei den Intercity-Zügen nach Amsterdam kein zeitaufwendiger Lokomotivwechsel mehr in Bad Bentheim erforderlich ist.

Beim Umschalten zwischen den Systemen während des Haltes in Bad Bentheim hakt es aber noch. Derselbe Zugtyp fährt seit dem vergangenen Frühjahr auch von Düsseldorf ins niederländischen Arnheim, dort geschieht die Umschaltung aber bei voller Fahrt. (dpa)