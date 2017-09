Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz

15.09.2017 Landau. Wegen 3 Cent gerieten ein Taxifahrer und sein Fahrgast in Landau in Streit. Der Fahrgast wollte das Taxi nicht mehr verlassen. Der Fahrer ruft daraufhin die Polizei.

Ein Zwist um drei Cent Trinkgeld hat im rheinland-pfälzischen Germersheim die Polizei auf den Plan gerufen. Wegen des bescheidenen Extralohns gerieten ein Taxifahrer und sein Fahrgast in Streit, wie die Polizei am Freitag in Landau mitteilte. Der Droschkenfahrer wollte die drei Cent Trinkgeld seines Kunden nicht annehmen und gab sie dem Mann zurück.

Daraufhin warf der 56-jährige Fahrgast die Centmünzen in den Fußraum des Wagens - was den Taxifahrer dazu veranlasste, das Münzgeld letztlich aus dem Fahrzeug zu werfen. Nun weigerte sich der alkoholisierte Fahrgast, das Taxi zu verlassen. Der Taxifahrer rief daher die Polizei, in deren Anwesenheit der 56-Jährige dann schließlich die Droschke räumte. (AFP)