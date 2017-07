Taxi kollidiert mit Straßenbahn: Drei Verletzte

07.07.2017 Köln. Ein Taxi ist in Köln mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei sei der 39 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Freitag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall sei es gekommen, weil der Mann nach links in eine Straße abgebogen wollte, obwohl das an dieser Stelle verboten sei. Dabei habe der Fahrer die Straßenbahn übersehen. Die Bahn sprang durch die Wucht des Aufpralls aus den Gleisen. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. An der Unfallstelle entstand laut Polizei ein größeres Trümmerfeld, deshalb musste die Straße fast drei Stunden abgesperrt werden.