Traditionspflege

27.08.2017 Markt Rettenbach. In Markt Rettenbach war am Sonntag richtig was los. Rund 300 Musiker beschallten die Gegend mit ihren staksigen Instrumente. Und auch der Sonne schien das zu gefallen.

Beim Allgäuer Alphornbläsertreffen in Markt Rettenbach haben am Sonntag etwa 300 Musiker aufgespielt. Der jüngste von ihnen war 14 Jahre alt - der älteste 88.

Mehrere tausend Zuschauer lauschten der traditionellen Blasmusik von 35 Gruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei strahlendem Sonnenschein stimmten die Musiker die alpinen Klassiker "Alpenruf", "Allgäuer Hirtenruf" und "Abendruhe" an.

Alfons Weber, der Bürgermeister der Gemeinde, dankte den Musikern, dass sie "in unserer schnelllebigen Zeit die Tracht, das Alphornblasen sowie die Volks- und Blasmusik pflegen". (dpa)