Zehn-Zentner-Bombe in Düsseldorf

29.01.2019 Düsseldorf. Der Fund einer zehn Zentner schweren Fliegerbombe sorgt dafür, dass Tausende Menschen evakuiert werden. Die Bombe soll noch am Abend entschärft werden.

Vom Fund einer zehn Zentner schweren US-Fliegerbombe sind in Düsseldorf rund 18.000 Menschen betroffen. Im Radius, der evakuiert werden muss, liege auch ein Seniorenheim, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Bombe sollte noch am Abend entschärft werden.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war in einem Wohngebiet in Düsseldorf-Rath bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Die Landeshauptstadt richtete ein Gefahrentelefon ein.

In einem inneren Radius müssen rund 7000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen, im äußeren Radius sollten rund 11.000 Menschen in geschlossenen Räumen bleiben. Auch der Verkehr auf mehreren Bus- und Bahnlinien der Rheinbahn wird für die Zeit der Entschärfung am Abend unterbrochen. (dpa)