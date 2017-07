Taucher stirbt in Tagebausee

31.07.2017 Aachen. Ein Taucher ist in einem Tagebausee bei Eschweiler ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben von Montag war der 56-Jährige am Sonntag in einer siebenköpfigen Tauchgruppe in den Blausteinsee gegangen. Dabei sei Bodenschlick aufgewirbelt worden. Als die Taucher den Mann vermissten, habe die Gruppe nach dem Mann gesucht. Auch Taucher des Technischen Hilfswerks seien im Einsatz gewesen. Die Polizei setzte einen Hubschrauber und eine Wärmebildkamera ein. Später sei der Vermisste tot auf dem Seegrund entdeckt worden. Die Todesursache war zunächst unklar. Andere Medien hatten berichtet.