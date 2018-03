Bali. Ein britischer Taucher hat sich bei seinem Tauchgang im Meer vor Bali gefilmt und zeigt erschreckende Bilder: Statt Tieren sieht man nur noch Plastikmüll im Wasser.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2018

Überall schwebt das Plastik um den Taucher Rich Horner herum, der durch den sogenannten "Manta Point", etwa 20 Kilometer von Bali entfernt, schwimmt. Der Brite filmte sich bei seinem Tauchgang und stellte sein Video auf Youtube hoch. Damit zeigt er der ganzen Welt, wie stark das Wasser im Meer vor Bali durch Plastik verschmutzt ist, und dass sich zwischen all dem Müll kaum noch Tiere aufhalten.

Im "Manta Point" finden sich normalerweise zahlreiche Mantarochen ein, die sich dort von kleineren Fischen säubern lassen, wie die britische Zeitung The Guardian schreibt. Doch im Video sieht man kaum einen Rochen. Das Plastik würde zurzeit von den Nachbarinseln vermehrt nach Bali geschwemmt, so die britische Zeitung. Auch an vielen Stränden Balis türmen sich schon die Plastikberge.

Unter sein Video auf Youtube schrieb der Taucher Horner einen Tag später ein Update zur Situation im "Manta Point": Das Plastik sei durch die Strömung nun weggeschwemmt und die Rochen seien wieder zu sehen. Leider hieße das aber nicht, dass das Plastik verschwunden sei. Es schwimme jetzt nur an einer anderen Stelle, so der Brite.