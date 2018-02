Taubenschlag fängt bei Brand Feuer: 90 Tiere verenden

09.02.2018 Hövelhof. Ein riesiger Taubenschlag im ostwestfälischen Hövelhof ist am Freitag abgebrannt, 90 Brieftauben verendeten bei dem Feuer. Ein Zeuge hatte in der Nacht die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Folge griff das Feuer vom Gartenhaus auf die benachbarte Scheune über, in der auch der über 1,5 Geschosse gehende Taubenschlag untergebracht war. Die Brandursache ist derzeit noch unklar - die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden im Wert von rund 50 000 Euro.