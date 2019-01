14.01.2019 DÜSSELDORF. Ein Umweltskandal? Wurde biologisch-medizinischer Abfall in Mülleimern unter einer Düsseldorfer Eisenbahnbrücke entsorgt? Diese Frage beschäftigte am Wochenende auch die Polizei.

Ein vermeintlicher Umweltskandal hat sich in Düsseldorf als legale Säuberungsaktion entpuppt. Unter einer Eisenbahnbrücke hatten Passanten am Wochenende 16 Mülltonnen entdeckt, deren Inhalt als gefährlicher biologisch-medizinischer Abfall gekennzeichnet war. Die Polizei wurde eingeschaltet und die Tonnen wurden sichergestellt.

Am Montag konnte das Umweltamt der Stadt das Rätsel lösen: In den Tonnen sei kein Klinikmüll, sondern Taubenkot gewesen, den eine Firma im Auftrag der Deutschen Bahn an der Brücke eingesammelt hatte.

Die Tonnen seien auch richtig deklariert gewesen, allerdings nicht mehr rechtzeitig am Freitag abtransportiert worden, was dann am Wochenende den Verdacht illegaler Entsorgung von Sondermüll ausgelöst habe. Die Kosten des Einsatzes habe deswegen die Entsorgungsfirma zu tragen. (dpa)