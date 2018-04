Tatfahrzeug in Münster abgeschleppt

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei arbeiten am Tatfahrzeug.

08.04.2018 Münster. Die Polizei hat am Sonntagmorgen das Tatfahrzeug den Amokfahrers von Münster abgeschleppt. Der Campingbus wurde auf einen Abschleppwagen geladen und weggefahren. Mit dem Fahrzeug war am Samstag im Zentrum der Stadt nach bisherigen Erkenntnissen ein 48-jähriger Mann vermutlich aus Münster in eine Gruppe vor einer beliebten Gaststätte gefahren. Zwei Menschen starben, mehr als 20 wurden zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer, dessen Motiv noch unklar war, erschoss sich nach der Tat im Wagen.