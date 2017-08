"Tarzan" fällt ins Wasser

01.08.2017 Oberhausen. Ein Defekt an der Sprinkleranlage hat am Dienstag den Tarzan-Auftritt im Oberhausener Stage Metronom Theater verhindert. Die gesamte Bühne sei unter Wasser gesetzt worden, teilte der Veranstalter mit. Das Disney Musical "Tarzan" wurde für den Abend abgesagt. Damit fiel auch die Premiere des neuen Darstellers Anton Zetterholm zunächst ins Wasser. Er soll im Theater am Centro die Rolle des Dschungelhelden übernehmen. Ob die Show am Mittwoch wieder weitergeht, ist noch offen. Die technische Ausrüstung ist ebenfalls betroffen und muss überprüft werden. Gebuchte Plätze können umgetauscht werden.