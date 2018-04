Tabakwaren Ursache für Brand in Seniorenheim

03.04.2018 Siegen. "Fahrlässiger Umgang mit Tabakwaren" war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für den Brand in einem Seniorenheim mit einem Toten in Siegen. Das teilte die Polizei am Dienstag nach Abschluss der Ermittlungen mit. Die Brandexperten schlossen den Angaben zufolge einen technischen Defekt aus.

Das Feuer war am Montagnachmittag im Zimmer eines 78 Jahre alten Bewohners ausgebrochen, er überlebte das Unglück nicht. Zwei Etagen des Altenheims mussten evakuiert werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. 80 Feuerwehrleute waren rund vier Stunden im Einsatz. (dpa)