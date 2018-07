Tier will ins Fernsehen

Bonn. Die Chance auf ein wenig Ruhm nutzte nun die Katze Lisio: Während ihr Besitzer ein Interview für einen niederländischen Fernsehsender geben sollte, hatte die Katze offensichtlich andere Pläne und zog die komplette Aufmerksamkeit auf sich.

Von Alina Remer, 10.07.2018

Jerzy Targalski, ein polnischer Historiker und Politikwissenschaftler, sollte eigentlich für die niederländische Nachrichtensendung "Nieuwsuur" seine Meinung zu einem umstrittenen polnischen Gesetz äußern, welches im April in Kraft getreten ist. Doch seine Katze hatte offensichtlich andere Pläne und nutzte die Gelegenheit, selbst einmal ins Fernsehen zu kommen.

Gerade als das Interview starten sollte, entschied sich Katze Lisio, auf den Schultern ihres Besitzers Platz zu nehmen, um ein wenig darauf herumzuklettern. Ein Reporter von "Nieuwsuur" teilte diesen Ausschnitt nun auf Twitter. Hier sieht man, wie die Katze ganz gemütlich auf die Schultern des Historikers klettert, dort seelenruhig stehen bleibt und sich einen Überblick über die Situation verschafft.

Erst als der Schwanz seiner Katze Jerzy Targalski im Gesicht baumelt, fühlt er sich doch ein wenig gestört und hält diesen fest, sodass er wieder etwas sehen kann. Lisio darf aber weiterhin auf seinen Schultern stehen bleiben, während er so professionell, wie es in einer solchen Situation möglich ist, das Interview fortführt - selbst als die Katze an seinem Ohr leckt. Das Video erinnert an das zum Internet-Hit gewordene Skype-Interview der BBC mit Politikprofessor Robert Kelly, dessen Kinder plötzlich ins Zimmer platzen.