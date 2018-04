Türkische Hochzeit: Bräutigam feuert Schüsse aus Auto ab

30.04.2018 Bad Oeynhausen. Ein 25 Jahre alter Bräutigam hat nach einer türkischen Hochzeitsfeier in Bad Oeynhausen mehrfach aus seinem fahrenden Auto Schüsse abgefeuert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stoppte den Wagen wenig später auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover. Dort hielten acht weitere Autos an, deren Insassen auch zu den Feiernden gehörten. Die rund 25 Männer hätten mit der Polizei lautstarke Diskussionen über die Kontrolle angefangen und gefährliche Situationen auf der Autobahn verursacht, so dass eine Fahrspur gesperrt werden musste, hieß es in einer Mitteilung von Montag. Im Fahrzeug des Bräutigams entdeckten die Beamten eine Schreckschusswaffe und konfiszierten sie. Mehrere Anzeigen wurden ausgestellt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag.