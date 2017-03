Tödliches Autorennen in Köln beschäftigt den BGH

14.03.2017 Karlsruhe. Ein tödlicher Unfall bei einem illegalen Autorennen in Köln wird demnächst den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigen. Die obersten deutschen Strafrichter prüfen im Juni das Urteil gegen zwei Männer, die sich mit ihren getunten Autos am Abend des 14. April 2015 ein spontanes Rennen geliefert hatten, wie am Dienstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Bei Tempo 95 verlor der vorn liegende Fahrer die Kontrolle. Das Auto schleuderte aus der Kurve und traf mit großer Wucht eine 19 Jahre alte Radfahrerin auf dem Radweg, die wenige Tage später starb.

Auf den Tag genau ein Jahr später hatte das Kölner Landgericht die damals 22 und 23 Jahre alten Männer wegen fahrlässiger Tötung zu Freiheitsstrafen von zwei und eindreiviertel Jahren auf Bewährung verurteilt. Sowohl die Männer als auch die Staatsanwaltschaft haben das Urteil angefochten. (Az. 4 StR 415/16)

Ende Februar hatte ein Berliner Gericht zwei Autoraser bei einem ähnlichen Fall in einem aufsehenerregenden Prozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. So ein Urteil hat es zuvor in Deutschland noch nicht gegeben. Auch hier wurde Revision eingelegt, über die wegen der regionalen Zuständigkeiten aber ein anderer BGH-Senat entscheiden wird. Nach Auskunft einer BGH-Sprecherin lässt sich von dem einen Fall auch nicht auf den anderen schließen. (dpa)