59-Jähriger fährt auf Sattelzug auf

04.08.2017 Duisburg. Im Rückstau zur gesperrten A 40-Rheinbrücke Neuenkamp ist ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 59-Jährige aus den Niederlanden sei ungebremst in das Stauende gerast, teilte die Autobahnpolizei am Freitag mit.

Am Steuer eines Kleintransporters sei er in Höhe des Autobahnkreuzes Moers auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Er hatte das Stauende nicht rechtzeitig bemerkt. Sein Führerhaus wurde komplett zerstört, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 24 Jahre alter Pole, wurde leicht verletzt.

Die viel befahrene Brücke Neuenkamp ist seit Mittwoch wegen eines Risses in einer Seilverankerung in beide Richtungen für Autos und Lastwagen gesperrt. (dpa)