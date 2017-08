Tödlicher Unfall: Lastwagen überrollt Radfahrerin

01.08.2017 Recklinghausen. Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Recklinghausen von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Die 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf einem Fahrradstreifen an dem vor einer Ampel wartenden Lastwagen mit Anhänger vorbeigefahren. Als die Ampel grünes Licht zeigte, fuhr der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer an und bog rechts ab. Dabei erfasste er die Radfahrerin.