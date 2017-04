Tödlicher Sturz auf ehemaligen Stahlwerksgelände

11.04.2017 Bochum. Ein junger Mann ist mit Freunden unterwegs. Auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände klettert er und fällt plötzlich in die Tiefe. Der 20-Jährige erliegt seinen schweren Verletztungen in einer Klinik.

Beim Klettern zwischen zwei stillgelegten Kühltürmen ist in Bochum ein junger Mann in den Tod gestürzt. Der 20-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagabend zwischen den Zwillingstürmen acht Meter tief durch einen Spalt in ein Becken gestürzt und unter Wasser eingeklemmt worden. Die Feuerwehr konnte den Mann zwar schnell befreien und wiederbeleben. Er starb aber später im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 20-jährige Essener war mit zwei Freunden auf dem Gelände des Industrieparks "Jahrhunderthalle" unterwegs. Die Freunde seien an der Kletterei nicht beteiligt gewesen, hieß es. Sie alarmierten die Rettungskräfte. (dpa)