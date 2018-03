Tödlicher Streit in Wohnung: 59-Jähriger festgenommen

10.03.2018 Iserlohn. Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Iserlohn endete am späten Freitagabend tödlich. Nachbarn hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert. In der Wohnung hätten die Einsatzkräfte einen 42 Jahre alten Mann mit erheblichen Stichverletzungen gefunden, an denen er kurze Zeit später gestorben sei, teilten die Ermittler am Samstag mit. Der 59 Jahre alte Wohnungsbesitzer sei vorläufig festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat seien bisher unklar. Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.