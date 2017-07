Tödlicher Streit am Geburtstag: Essener vor Gericht

19.07.2017 Essen. Am 17. Januar feiert ein Essener mit seiner Lebensgefährtin seinen 41. Geburtstag. Bei einem Streit zückt er laut Anklage ein Messer und ersticht die Frau. Jetzt steht er wegen Totschlags vor Gericht.

Nach einem tödlichen Streit auf seiner eigenen Geburtstagsfeier muss sich ein 41-jähriger Mann aus Essen ab heute vor dem Essener Schwurgericht verantworten. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen. Am 17. Januar soll der Angeklagte mit seiner Lebensgefährtin seinen 41. Geburtstag gefeiert haben. Laut Anklage kam es in den Abendstunden zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf der Mann die Frau zunächst brutal geschlagen haben soll. Anschließend soll er ein Messer genommen und seiner Partnerin zunächst einen tiefen Stich in den Rücken versetzt und ihr dann auch noch die Kehle durchgeschnitten haben. (dpa)