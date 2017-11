Tödlicher Streit: Polizei nimmt weitere Tatverdächtige fest

27.11.2017 Oberhausen. Nach einer tödlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Oberhausen sind zwei weitere Tatverdächtige am Sonntagabend festgenommen worden. Inwieweit die Festgenommenen involviert waren, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Ein 28-Jähriger war bei dem Streit am Sonntagmorgen ums Leben gekommen. In einem Bus hatte es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben. Nachdem der Busfahrer die Randalierer nach draußen verwiesen hatte, eskalierte der Streit. Ob die beiden Gruppen bewaffnet waren, war am Montagmorgen noch unklar. Ein mutmaßlicher Tatbeteiligter hatte sich am Sonntagabend bereits der Polizei gestellt, er wurde ebenfalls festgenommen.