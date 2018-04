Tödlicher Messerstich an Kiosk: Tatverdächtiger stellt sich

09.04.2018 Witten. Nach einer tödlichen Messerattacke an einem Kiosk in Witten hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 25-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 18-Jähriger war in der Nacht zu Sonntag an dem Kiosk im Streit um eine Wodkaflasche erstochen worden. Dabei wurde dem Opfer die Halsschlagader durchtrennt. Der junge Mann starb noch am Tatort. Ein 17-Jähriger wurde von einem weiteren Stich leicht verletzt. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Ermittlerangaben um einen Deutschen. Der Getötete stammt aus Syrien. Laut Polizei kam es vor der Tat zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. (dpa)