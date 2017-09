Tödlicher Autounfall nach Zusammenstoß auf nasser Fahrbahn

17.09.2017 Pulheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Pulheim im Rhein-Erft-Kreis sind eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Kreispolizei in Hürth am Sonntag mitteilte. Dabei prallte das Auto am Samstag mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die 71-jährige Fahrerin darin und ihre Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb die 71-Jährige an ihren Verletzungen. Der 26-jährige Fahrer des anderen Wagens sowie seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.