Tödlicher Arbeitsunfall bei Abrissarbeiten

18.07.2017 Hattingen. Bei Abrissarbeiten ist auf einer Baustelle in Hattingen ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann wurde aus ungeklärter Ursache am Dienstagnachmittag unter einem Krananbauteil eingeklemmt, teilte die Feuerwehr mit. Obwohl der Rettungsdienst und die Feuerwehr schnell am Unfallort waren, konnte der Notarzt nur noch der Tod des Mannes feststellen. Zur Betreuung der anderen Arbeiter auf der Baustelle wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen.

In Bonn stürzte ein Bauarbeiter etwa drei Meter tief in eine Baugrube. Der Mann verletzte sich dabei am Dienstagnachmittag an Hüfte und Oberkörper, teilte die Feuerwehr mit. Mit Hilfe einer Spezialtrage und dem Baukran bargen Rettungskräfte den Verletzten aus der Baugrube. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)