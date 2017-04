04.04.2017 Duisburg. In einem Duisburger Stahlwerk ist am Dienstag ein 44 Jahre alter Lokführer bei Rangierarbeiten ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sei er zwischen zwei Züge geraten, teilte die Polizei Duisburg mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben. Das Amt für Arbeitsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.