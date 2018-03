Täter nach Überfall auf Ikea-Geldboten weiter flüchtig

25.03.2018 Köln. Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Köln sind die beiden Täter weiter auf der Flucht. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Männer hatten am Samstag auf dem Parkplatz eines Ikea-Möbelhauses im Kölner Stadtteil Godorf einen 60 Jahre alten Geldboten mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Danach entkamen sie mit einem Auto, das später brennend auf einem Feld in der Nähe gefunden wurde. Die beiden Räuber flüchteten nach Zeugenaussagen zu Fuß weiter, hieß es.

Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bis Sonntagmorgen erfolglos. Zur Höhe der erbeuteten Geldsumme machte der Sprecher keine Angaben. Unklar war auch weiterhin, ob der Bote Geld in das Möbelhaus bringen oder Einnahmen vom Vortag von dort abholen wollte. (dpa)