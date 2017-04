Täter bauen Unfall nach Geldautomaten-Sprengung in Willich

13.04.2017 Willich. Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Willich bei Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Mit ihrem vermeintlichen Fluchtauto mit Dortmunder Nummernschild kamen sie aber nicht weit: Das demolierte Auto fand die Polizei in den frühen Morgenstunden nahe des Willicher Ortsteils Neersen auf der Autobahn 44. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von drei Insassen aus, von denen aber jede Spur fehlt. Bei der Fahndung setzte sie erfolglos auch einen Hubschrauber ein.

Allein in NRW sind in diesem Jahr bereits weit mehr als 20 Geldautomaten gesprengt worden. Im vergangenen Jahr waren es 136. (dpa)