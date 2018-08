Abkühlung bei Hitze

In diesem Kühlhaus eines Supermarktes können sich Kunden erfrischen.

02.08.2018 FRIEDBERG. Ein Supermarkt im hessischen Friedberg hat ein "cooles" Angebot ins Sortiment aufgenommen. Gegen Geld können sich Kunden dort eine Abkühlung im Kühlhaus gönnen.

Ein Supermarkt in Friedberg hat gegen die Hitze ein paar Minuten Erfrischung im Angebot. Wer mag, kann einige Euro zahlen und sich bei fünf bis acht Grad ins Kühlhaus setzen. „Es ist als Gag gedacht, aber wenn jemand wirklich will, kann er kommen“, sagte der Inhaber des Marktes, Lars Koch, am Mittwoch. Bislang hätten sich etwa 20 Kunden die Erfrischung gegönnt. Auf die Idee kam Koch nach eigenen Angaben vergangene Woche, nachdem hitzegeplagte Kunden augenzwinkernd zu ihm gesagt hatten, sie würden gerne mal ins Kühlhaus. Über die Aktion hatte zuvor „Spiegel Online“ berichtet.

Beworben wird das „halbernst“ gemeinte Sommersonderangebot mit einem Plakat am Eingang des Marktes: Zwei Minuten Kühlhaus-Kur kosten drei Euro, fünf Minuten fünf Euro. Der Tiefkühlraum ist auch zu haben - noch habe sich aber keiner hinein getraut. Und klar: Es geht um ein „begrenztes Angebot nach Verfügbarkeit“. Die Kunden haben aus hygienischen Gründen nur Zutritt zu einem Raum, in dem verpackte Ware, Obst und Gemüse lagert. Bequem machen können sie es sich unter einem Sonnenschirm und auf Gartenstühlen.

Eine Kundin aus Frankfurt/Main findet die Aktion „cool“. Sie habe davon im Radio gehört und sei mit ihren beiden Kindern gekommen, um einmal die Nase ins Kühlhaus zu halten. Ein ähnliches Angebot gibt es einem Medienbericht zufolge in einem Rewe-Markt in Bensberg bei Köln. (dpa)