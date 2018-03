NEUKIRCHEN-VLYN. Ein Traum für jeden Nutella-Fan: Ein Edeka-Markt in Neukirchen-Vlyn bietet den beliebten Brotaufstrich seit dem vergangen Wochenende im Drei-Kilo-Eimer an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Nutella. Klassiker auf deutschen Frühstückstischen, Mittelpunkt vieler Diskussionen (heißt es die oder das Nutella?) und das Glas ist sowieso immer viel zu schnell leer. Wem das bekannt vorkommt, der sollte in Erwägung ziehen, den nächsten Einkauf in Neukirchen-Vlyn zu machen. Der dortige Supermarkt "Edeka Raber" bietet die Nuss-Nougat-Creme seit vergangenem Wochenende im Drei-Kilogramm-Eimer an. Kostenpunkt: 29,99 Euro.

„Wir hatten schon mal ganz kleine Nutella-Gläser im Sortiment. Die kamen super an. Viele Kunden haben dann auch nach größeren Variationen gefragt“, sagte Marktleiter Tobias Skiba gegenüber "Der Westen". Die Nachfrage bestimmt bekannterweise den Markt - dem kam der Supermarkt nach. Die Eimer sind im Übrigen keine Sonderanfertigung, normalerweise aber vornehmlich in Großmärkten zu finden. Wie Skiba weiter berichtet, werden sie aber auch im Supermarkt bislang gut angenommen - "ob für die Familie oder als Geschenk".