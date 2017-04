Das Nintendo Entertainment System, kurz NES, war der unmittelbare Vorgänger des Game Boys. Spieleklassiker, wie Super Mario Bros. und The Legend of Zelda machten mit NES ihre ersten Schritte. 2016 hatte Nintendo eine Mini-Version der Konsole herausgebracht.

Bonn. Retro-Fans der Spielekonsole aus den 90ern können gespannt sein: Medienberichten zufolge plant Nintendo eine Neuauflage des Super Nintendo im Mini-Format.

Von Charlotte Pekel, 23.04.2017

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2016 hatte der japanische Hersteller eine Mini-Version des legendären Nintendo Entertainment System (NES) auf den Markt gebracht, die innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war. Jetzt plant Nintendo offenbar eine Neuauflage des Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Das berichten mehrere Medien. Das Online-Magazin PC-Welt beruft sich dabei auf einen Markenschutz-Antrag von Nintendo in Japan, "der einen an das SNES erinnernden Controller umfasst." Offiziell bestätigt hat der Hersteller die Pläne noch nicht. Nach den bisherigen Informationen soll das SNES Classic Mini zum Weihnachtsgeschäft 2017 erhältlich sein. Vermutlich wird es, wie bei dem NES Classic Mini, wieder eine fest installierte Vorauswahl an Spielen auf der Konsole geben. Die NES-Neuauflage beinhaltete im letzten Jahr 30 Titel.

Das erste SNES brachten die Japaner 1990 auf den Markt. Insgesamt wurde es fast 50 Millionen Mal verkauft und gilt unter Retro-Fans als beste Konsole aller Zeiten.