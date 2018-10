Unglück am Toten Meer

Ein verletzter Schüler wird in einem Krankenhaus behandelt.

Der Ort des Unglücks in der Nähe des Toten Meeres in Jordanien.

26.10.2018 Kairo. Eine plötzliche Überflutung hat in Jordanien am Donnerstag mindestens 17 Menschen in den Tod gerissen. Die Fluten hätten eine Gruppe Schüler und ihre Lehrer bei einem Ausflug mitgerissen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Petra Zivilschutzvertreter.

Das Unglück habe sich in der Nähe des Toten Meeres ereignet. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden.

Einem BBC-Onlinebericht zufolge erfasste die Sturzflut einen Bus, in dem eine Gruppe saß. Hier habe es die meisten Opfer gegeben. Die geologischen Gegebenheiten - unter anderem tiefe Schluchten - machten die Gegend für solche Naturgewalten besonders anfällig, so der BBC-Bericht. Die "Jordan Times" berichtete online über einen heftigen Sturzregen, der das Unglück ausgelöst habe.

Rettungskräfte konnten den Petra-Angaben zufolge 17 Menschen nur noch tot bergen. Die Suche sei noch nicht beendet, hieß es weiter. (dpa)