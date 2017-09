Sturmtief verursacht viele Einsätze und Verkehrsstörungen

13.09.2017 Essen. Sturmtief "Sebastian" hat am Mittwoch in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen für Störungen und Verzögerungen im Bahnverkehr gesorgt. Wie ein Sprecher der DB Regio am Mittwoch mitteilte, habe es "über das ganze Land verteilt immer wieder Probleme" gegeben. Bereits am Morgen war bei Gummersbach ein Zug mit einem Geäst kollidiert. Die Reisenden mussten in Busse umsteigen. Die Strecke blieb für etwa zwei Stunden gesperrt. Zwischen Gruiten und Solingen mussten am Morgen mehrere Züge wegen einer Streckensperrung über Wuppertal und Düsseldorf umgeleitet werden. Ein weiteres Streckenstück bei Drensteinfurt im Münsterland ist wegen eines umgefallenen Baumes noch bis zum Nachmittag nur eingleisig befahrbar.

Wegen der starken Windböen schloss auch der Wuppertaler Zoo am Mittag zwischenzeitlich seine Pforten. Die Duisburger Polizei meldete am Mittag eine größere Zahl wetterbedingter Einsätze im Stadtgebiet. Mehrere geparkte Autos wurden durch herabfallende Äste beschädigt. Andernorts kippten Bauzäune um.

Laut Deutschem Wetterdienst ist in NRW den ganzen Tag über noch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Aachener Raum, Münsterland, Ostwestfalen und in den Gipfellagen von Rothaargebirge und Eifel seien sogar Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Erst in der Nacht soll sich die Lage allmählich beruhigen. (dpa)