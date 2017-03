Sturmböen in NRW: Umgestürzte Bäume auf Bahngleisen

02.03.2017 Düsseldorf. Starker Regen und Sturmböen haben in Teilen Nordrhein-Westfalens für Probleme im Berufsverkehr gesorgt. So meldete die Bahn am Donnerstagmorgen beispielsweise umgestürzte Bäume auf der Strecke zwischen Euskirchen und Kall. Dort wurden Busse eingesetzt um die Passagiere zu befördern. Die Strecke war aber im Laufe des Morgens schon wieder frei, wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage mitteilte.

Ein Baum blockierte auch die Strecke zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Velbert-Langenberg bis zum Vormittag. Die Linie S9 fuhr daher zunächst nicht. Auch war der Bahnverkehr zwischen Oberhausen und Dinslaken am Donnerstagmorgen vorübergehend lahmgelegt. Die Krone eines umgestürzten Baumes nahe den Gleisen musste abgesägt und geborgen werden, bevor der Bahnverkehr wieder an Fahrt aufnahm. Auch in diesen Fällen wurden Busse eingesetzt um die Pendler zu befördern. (dpa)