Ohne Strom: Schwarze Bildschirme am Times Square.

14.07.2019 NEW YORK. U-Bahnen bleiben stehen, Aufzüge stecken, Ampeln fallen aus: Über Stunden hinweg geht wegen eines massiven Stromausfalls kaum etwas im Herzen von Manhattan. Erst um kurz vor Mitternacht (Ortszeit) ist der Strom wieder zurück.

Ein massiver Stromausfall hat im New Yorker Bezirk Manhattan über Stunden hinweg das öffentliche Leben beeinträchtigt. Am Samstagabend blieben Aufzüge stecken und U-Bahnen stehen, am Broadway ging vielerorts das Licht aus, auf dem berühmten Times Square erloschen digitale Werbetafeln. Kurz vor Mitternacht gelang es dem Energieversorger Con Edison, den Strom wiederherzustellen. Bis dahin standen aber mehr als 70 000 Kunden im Dunkeln.

Als Ursache für den Mega-Ausfall nannte die Feuerwehr einen Transformatorbrand. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte, ab etwa 19.00 Uhr sei das Stromnetz zusammengebrochen. Der Vorfall sei „gefährlich“ gewesen. „Einen Stromausfall in diesem Ausmaß darf man in dieser Stadt nicht haben.“

Massiver Stromausfall in New York Foto: dpa

Etliche Vorstellungen in der berühmten Theatermeile Broadway mussten am Abend abgesagt werden, darunter das Stück „Hadestown“, das erst im Juni einen Tony Award als bestes Musical gewann. Etliche Mitglieder des Ensembles legten jedoch spontan vor dem Theater auf der Straße eine kleine Show für enttäuschte Besucher hin. Die 30 Jahre alte Emily Totero hatte eigentlich mit New-York-Besuchern das Musical „Moulin Rouge“ sehen wollen. Doch noch ehe sie im Theaterviertel angekommen seien, seien die Lichter ausgegangen, schilderte Totero.

Auch der Madison Square Garden blieb nicht verschont, wo Popsängerin Jennifer Lopez auftrat. Gegen 21.30 Uhr sei mitten in ihrem vierten Song plötzlich alles dunkel geworden, berichteten Konzertbesucher. Später wurde die Arena geräumt, im angebundenen Bahnhof Pennsylvania Station behalfen sich Mitarbeiter mit Notfallgeneratoren, um etwas Licht zu haben.

Auch im Rockefeller Center, einem zentral gelegenen Gebäudekomplex in Manhattan, und im Viertel Upper West Side fiel der Strom aus. Aus den dunklen Gebäuden strömten Tausende Menschen zum Broadway. Weil die Ampeln ausgefallen waren, begannen Bewohner des Viertels Hell's Kitchen, den Verkehr selbst zu dirigieren. Die Nahverkehrsbehörde MTA meldete via Twitter, es gebe Ausfälle in mehreren U-Bahnstationen.

Gouverneur Cuomo teilte mit, Verletzte habe es als Folge des Blackouts zwar nicht gegeben. Doch sei die „Tatsache, dass es überhaupt passiert ist, inakzeptabel“. Daher werde es eine Untersuchung durch die Behörde für öffentliche Dienste geben.

Die Stromausfälle ereigneten sich just am Jahrestag eines Blackouts in New York im Jahr 1977, bei dem fast die gesamte Stadt im Dunkeln saß. (ap)