Onlinebroker verwechselt Konten

Boston. Auf einen Schlag alle finanziellen Sorgen los: Eine Bostoner Studentin checkt online ihren Kontostand und stellt fest, dass sie plötzlich Millionärin ist. Doch das Glück währt nicht lange.

Von Karsten Lettau, 20.07.2018

Um kurz vor zwei Uhr am Mittwoch war Ellen Fleming, eine 26-jährige Studentin aus Boston, plötzlich Millionärin. Sofort gingen ihr Gedanken über ihr neues Leben im Luxus durch den Kopf. "Oh mein Gott, ich kündige meinen Job, zahle mein Studenten-Darlehen zurück und kann alles tun, was ich schon immer wollte", so Fleming.

Zehn Minuten später war das Geld dann wieder weg und Fleming bereits am Donnerstagmorgen zurück in ihrem alten Job.

Wie es dazu kam, berichtete die junge Frau in einem Telefon-Interview dem Boston Globe:

Ein Mitarbeiter einer Bostoner Onlinebrokerfirma hatte ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und sie darüber informiert, dass "eine Einzahlung" auf ihrem Konto eingegangen sei. Das Konto hatte die Studentin Monate vorher mit einer Einlage von 50 Dollar eröffnet, seitdem aber keinen Gedanken mehr daran verschwendet.

Weil der Anruf ihr seltsam vorkam, checkte sie ihr Konto mit dem Smartphone und unter Kontostand lachte ihr auf dem Display die Zahl von über 1,1 Millionen Dollar entgegen.

Einige Momente war sie in Versuchung, dann gewann die Vernunft die Oberhand. "Man muss jede Gelegenheit ergreifen, die einem das Leben bietet," sagt Fleming, "doch dies schien eine zu sein, die auch ins Gefängnis führen kann".

Also entschloss sie sich, den Fehler aufzuklären und den Angestellten zurückzurufen, der sich daraufhin äußerst glücklich und dankbar zeigte. Tatsächlich war das Geld für eine andere Ellen Fleming in Florida gedacht, die ebenfalls ein Konto bei dem Institut besitzt.

Die junge Frau nimmt das Ganze allerdings mit Humor. Für zehn Minuten sei ein Traum in Erfüllung gegangen, sagt sie im Interview. Jetzt schäme sie sich, all ihr Geld verloren zu haben. Aber trotzdem stünde ihre Familie noch immer zu ihr.

A bank account that I had $50 in had over $1 million dollars deposited into it. A banker made a HUGE mistake and confused me with another Ellen Fleming. I was rich for 10 mins & I can tell you, life was in fact better. I'm now humbled from loosing all my money. pic.twitter.com/skwlbUodTY