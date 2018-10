Er fiel 15 Meter in die Tiefe

19.10.2018 Bochum. Ein 20 Jahre alter Student ist in Bochum in den Tod gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass er beim Fensterputzen in der fünften Etage tragisch ums Leben kam.

Beim Fensterputzen ist in Bochum ein 20-jähriger Student in den Tod gestürzt. Der Mann fiel am Donnerstagabend aus einem Fenster in der fünften Etage eines Studentenwohnheims im Stadtteil Querenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er stürzte 15 Meter in die Tiefe und erlag später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittler gingen von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gab es nicht. (AFP)