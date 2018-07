Fleißiger Angestellter in den USA

Alabama. Der lange Weg hat sich gelohnt: Nach einer Autopanne ging College-Student Walter Carr 32 Kilometer zu Fuß, um zu seiner Arbeit zu kommen. Zum Dank schenkte ihm sein Chef einen neuen Wagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2018

Wie der US-amerikanische Sender CNN berichtet, sollte der 20-jährige Student Walter Carr, der für die Umzugsfirma Bellops Moving Company arbeitet, einer Frau beim Packen helfen. Auf dem Weg zur Arbeit gab sein Auto allerdings den Geist auf. Anstatt der Frau abzusagen, beschloss Carr die Strecke von 32 Kilometern zu Fuß zu laufen.

Wie der Sender weiter berichtet, kam Carr gegen 4 Uhr in der 22 Kilometer entfernten Stadt Pelham an. Dort gönnte sich der 20-Jährige eine Pause. Er setzte sich an den Straßenrand. Ein Polizist sei auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Er lud Carr zum Frühstück ein und kaufte ihm ein Essen für seine Mittagspause. Danach lief Carr wieder los.

Einige Stunden sei ein weiterer Polizist auf Carr aufmerksam geworden. Dieser fuhr Carr schließlich zu dem Haus von Jenny Lamey, der Frau, der Carr beim Umzug helfen sollte. Weil Carr endlich angekommen war, fragte Lamey ihn, ob er sich in ihrem Haus ausruhen wolle. Carr lehnte das Angebot ab und begann stattdessen sofort mit der Arbeit.

Wie es der Zufall wollte, erfuhr auch Carrs Chef, Luke Marklin, von dessen langen Arbeitstag und schenkte dem 20-Jährigen sein eigenes Auto. Mit der Begründung, dass Carr es dringender gebrauchen könne als er selbst.