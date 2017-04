Strommast und Benzin: Lebensgefährliche Teenagerspiele

02.04.2017 Dortmund/Lünen. Bei lebensgefährlichen Teenagerspielen haben am Wochenende im Ruhrgebiet zwei Jugendliche schwere Verletzungen erlitten. Ein 15-Jähriger aus Dortmund schwebt sogar in akuter Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 15-Jährige am frühen Samstagmorgen bei einer nächtlichen Tour mit Freunden auf einem Bahngelände einen Stromleitungsmast hoch klettern. Dabei sei er von einem Lichtbogen getroffen worden und ins Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schwerstverletzte kam in ein Krankenhaus. Die sichtlich betroffenen Freunde des 15-Jährigen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

In Lünen erlitt ein 14-Jähriger erhebliche Verbrennungen. Er hatte mit fünf Freunden am Samstagabend in leerstehenden Gartenlauben gespielt. Mit Benzin wurde ein Feuer entfacht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als das Feuer plötzlich außer Kontrolle geriet, soll ein 12-Jähriger den brennenden Benzinkanister aus der Hütte ins Freie geworfen haben. Dabei spritzte jedoch brennendes Benzin an den 14-Jährigen, dessen Kleidung sofort Feuer fing. Seine Freunde löschten die Flammen und riefen die Rettungsdienste. (dpa)