Strom-Klau für Cannabis-Zucht: Entscheidung angekündigt

05.04.2018 Düsseldorf. Im Streit um unbezahlte Stromkosten für eine Plantage mit 3200 Cannabis-Pflanzen in Düsseldorf will das Landgericht am 25. April eine Entscheidung verkünden. In dem Zivilprozess haben die örtlichen Stadtwerke den 80 Jahre alten Vermieter der Bunkers, in dem sich die Plantage befand, auf Zahlung von mehr als 64 000 Euro verklagt. Am Donnerstag sagte die Tochter des Mannes aus. Ihr Vater habe nur die im Mietvertrag vereinbarten 300 Euro Miete pro Monat bekommen und nicht - wie ein Erntehelfer ausgesagt hatte - 12 000 Euro. Dass er vom Drogen-Anbau wusste, könne sie nicht bestätigen. Auch dass er das Kabel gelegt habe, mit dem die 10 000-Volt-Stromleitung angezapft war, könne sie ausschließen.

Ein Strafprozess im Zusammenhang mit dem Haschisch-Bunker gegen den Vermieter war 2016 wegen dessen schwerer Erkrankung abgebrochen worden. Nach der Entdeckung der Plantage 2012 wurden mehrere Beteiligte - darunter Erntehelfer und der Chef - zu teils mehrjährigen Strafen verurteilt. (dpa)