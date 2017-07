Strengere Regeln für Pferde-Einsatz im Kölner Karneval

31.07.2017 Köln. Der Einsatz von Pferden im Kölner Rosenmontagszug wird künftig noch strenger reguliert. Das Festkomitee Kölner Karneval veröffentlichte am Montag eine Neuauflage seiner Richtlinien für die Teilnahme von Reit- und Kutschpferden bei dem traditionellen Umzug. Demnach müssen Reiter künftig einen von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) anerkannten Reitpass vorlegen. Bisher genügte ein Nachweis von 35 Reitstunden im Jahr. Von allen Kutschfahrern wird ab 2018 ein FN-Kutschenführerschein verlangt. Auch Pferdebegleiter müssen einen entsprechenden Qualifikationsnachweis erbringen.

Am Kölner Rosenmontagszug 2017 nahmen den Angaben zufolge 470 Pferde teil, davon 311 Reittiere und 159 Kutschpferde. "Sicherheit hat bei uns oberste Priorität", so Alexander Dieper, Vizepräsident des Festkomitees. "Wir verlangen Reiter und Tier einen hohen Standard an psychischer und physischer Eignung ab, der nur mit jahrelangem Training zu erreichen ist. So sind alle optimal auf den Zug vorbereitet." Mit den neuen Richtlinien wolle das Festkomitee als Veranstalter des Kölner Rosenmontagszuges den Schutz von Tieren, Reitern, Helfern und nicht zuletzt dem Publikum erhöhen.

Zusätzlich zu den Neuerungen blieben viele alte Regeln bestehen, betonte das Komitee in seiner Mitteilung. So sei eine Sedierung von Pferden seit Jahren ausdrücklich verboten. Zudem fänden Alkoholkontrollen bei Reitern und Fahrern statt. Mehrere Veterinäre begleiten demnach den Zug, ein Veterinärmobil sorge für schnelle Versorgungs- und Transportmöglichkeiten. (dpa)