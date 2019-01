Video auf Twitter

NEWCASTLE. Nachbarn, die nicht miteinander auskommen - davon können viele Richter wohl ein Lied singen. Ein bereits mehr als acht Millionen Mal geklicktes Video im Netz zeigt, wie sich Nachbarn von Garten zu Garten bekriegen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2019

Wohl dem, der ein freistehendes Einfamilienhaus mit viel Abstand zum nächsten Gebäude hat, mag man angesichts der Bilder sagen, die derzeit im sozialen Netzwerk Twitter millionenfach angeschaut werden. Ein 70-sekündiges Video zeigt, wie sich zwei männliche Nachbarn einer Reihenhaussiedlung gegenseitig mit Holzbrettern bekriegen.

Zunächst drohen sie sich nur, dann aber werfen sie die Bretter über den Zaun in Richtung des Kontrahenten. Eine Frau versucht den einen Mann anfangs noch erfolglos zurückzuhalten, schafft aber schließlich selbst Bretter heran und beteiligt sich an der Auseinandersetzung.

Twitter-Nutzer Taran Stokoe stellte den kurzen Clip ins Netz und schrieb frei übersetzt: "Bei meiner Oma zu Hause brauche ich keinen Wecker, wenn um 8 Uhr morgens Kriege mit Brettern geführt werden." Wo genau sich die Nachbarn bekämpften, verrät das Video nicht, das Profil des Videourhebers allerdings ist im englischen Newcastle verortet.

No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am pic.twitter.com/rJH37JiKox