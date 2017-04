Gericht regt Vergleich an

Nach dem Tod lässt sich ein Facebook-Account in einen Gedenk-Account umwandeln. Hierzu genügt es, Facebook eine Sterbeurkunde zukommen zu lassen. Dann heißt es im Profil des Verstorbenen "In Gedenken an...".

Je nach zuvor von dem Verstorbenen getroffenen Privatsphäre-Einstellung können die Hinterbliebenen noch gemeinsame Erinnerungen auf der Facebook-Seite des Toten teilen. Auch Dinge, die der Verstorbene zuvor gepostet oder geteilt hat, bleiben weiterhin sichtbar.

Dagegen werden die Profile nicht mehr in der Kategorie "Personen, die Du kennen könntest" vorgestellt und auch auf den Geburtstag wird nicht länger aufmerksam gemacht.

Niemand kann sich mehr in den Account einloggen und nur die Personen können noch Änderungen vornehmen, die der Verstorbene in seinen Einstellungen zuvor dafür vorgesehen hat.

Nahe Angehörige können eine Löschung des Accounts beantragen.