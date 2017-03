Streit um Spielhallen-Hausverbot: Urteil Ende März

07.03.2017 Bielefeld. Im Streit um ein selbst eingefordertes Hausverbot von Spielsüchtigen in Spielhallen hat das Landgericht Bielefeld eine Entscheidung für Ende März angekündigt. Der Fachverband Glücksspielsucht aus Bielefeld als Kläger und der Spielhallenanbieter Gauselmann stehen sich unversöhnlich gegenüber. Eine Einigung noch vor Beginn der mündlichen Verhandlung lehnten beide Seiten am Dienstag ab.

Der Fachverband will für zwei betroffene Spielsüchtige ein freiwilliges Hausverbot in Spielhallen erzwingen und beruft sich dabei auf den Glücksspielstaatsvertrag. Nach Ansicht von Gauselmann als Betreiber der "Casino Merkur-Spielotheken" fehlt aber für das geforderte Hausverbot zum Selbstschutz die gesetzliche Grundlage in Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung will Richter Dieter Fels am 30. März verkünden. (dpa)