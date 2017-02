Streit in Dortmund eskaliert: zwei Verletzte

26.02.2017 Dortmund. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Dortmund sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein jüngerer Mann in der Nacht zum Sonntag mit zwei anderen in Streit geraten und dabei wohl auch geschlagen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er sei dann zunächst weggegangen, allerdings mit Verstärkung zurückgekehrt. Unter anderem sei ein Messer zum Einsatz gekommen. Zwei Personen wurden lebensgefährlich, zwei weitere leicht verletzt. Die Polizei setzte in dem Fall eine Mordkommission ein.