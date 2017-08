Streit im Auto endet in Prügelei

22.08.2017 Bochum. Aus einem Streit im Auto ist in Bochum eine wüste Prügelei geworden. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt, das Auto landete unkontrolliert in einer Absperrung. Zwei Mitvierziger waren erst verbal aneinander geraten, berichtete m Dienstag ein Polizeisprecher. Dann ließen sie bei einem Halt an einer Kreuzung die Fäuste fliegen. Dabei rutschte der Fahrer von der Bremse und der Automatikwagen landete in einer Absperrung. Die Streithähne beruhigten sich erst, als Passanten den Wagen umringten. Der Beifahrer erstattete gegen den Fahrer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Worum es bei dem Streit am Montag ging, war nicht bekannt.