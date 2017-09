16.09.2017 Oberhausen. Bei einem Streit am Oberhausener Hauptbahnhof hat ein 27-Jähriger am Freitagabend einen 22-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Das Opfer wurde mit einer Notoperation gerettet, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei nach Zeugenhinweisen in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Ursache des Streits war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.